GENESIS G70 SHOOTING BRAKE – Que vaut la belle nouvelle Coréenne?

Les temps sont durs en Europe pour les marques automobiles non allemandes dans le segment haut de gamme. La filiale de Toyota, Lexus, ou Cadillac en savent quelque chose. Il est d’autant plus difficile pour une nouvelle marque de s’implanter en Europe dans ce secteur. Nissan, qui a tenté le coup avec Infiniti, a d’ailleurs lamentablement échoué.

Qu’à cela ne tienne, Hyundai ne s’est pas laissé décourager pour autant. Sa filiale haut de gamme Genesis n’entend toutefois pas jouer le rôle de curiosité insignifiante, mais compte bien avoir son mot à dire et ce, avec une offre entièrement basée sur les services, car quiconque achète une Genesis bénéficie non seulement de cinq ans de garantie et de maintenance gratuites, tous types de liquides compris, et de la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, mais également d’un retrait du véhicule chez le client et retour. L’échange peut aussi avoir lieu dans l’un des hôtels partenaires, où les clients de Genesis ont droit au stationnement gratuit plutôt que de devoir chercher une place de parking en ville.

Les versions électriques ne devraient pas tarder

De manière générale, Genesis carbure à fond. Avec sa G70 Shooting Brake, la marque en est déjà au lancement de son cinquième modèle. Et c’est loin d’être fini, car en février 2022, elle compte sortir son premier modèle électrique: l’Electrified G80. Peu à peu, l’intégralité des autres modèles sera proposée en version électrique. Suivra ensuite la GV60, première Genesis basée sur la nouvelle plateforme électrique d’Hyundai, sur laquelle reposent déjà l’Ioniq 5 et la Kia EV6. Par ailleurs, la marque vient de présenter la G90, une berline haut de gamme remarquable, qui ne sera toutefois pas commercialisée en Europe.

Dans l’immédiat, on attend la G70 Shooting Brake, c’est-à-dire la variante break sportive de la berline de classe moyenne G70. «Alliant design de coupé, lignes épurées et haute fonctionnalité, elle incarne le caractère de notre philosophie Athletic Elegance», déclare le chef du design et de la marque, Luc Donckerwolke. Les doubles optiques avant et arrière, caractéristiques de Genesis, confèrent à la Shooting Brake un look charismatique et original, même si le design de base semble inspiré d’autres marques haut de gamme.

Les matériaux nobles utilisés dans l’habitacle présentent de magnifiques finitions. À ce niveau-là, tout comme sur le plan de l’équipement, les Coréens n’ont vraiment pas à rougir. Le seul point sur lequel Genesis est encore légèrement à la traîne par rapport à BMW et Mercedes est au niveau de l’offre de motorisations. La G70 Shooting Brake est disponible avec un moteur quatre cylindres 2.0 litres de 197 ou 245 ch, à propulsion arrière ou intégrale, ainsi qu’en version diesel 2.2 litres de 200 ch. La concurrence allemande propose une offre plus large et les clients de Genesis se voient obligés de renoncer à un V6, généralement très apprécié dans ce segment.

Les doubles optiques charismatiques confèrent à la G70 Shooting Brake un look original. Genesis Avec une contenance de 465 à 1535 litres, le coffre du break est beaucoup plus volumineux que celui de la berline. Genesis Avec les matériaux nobles utilisés, qui confèrent modernité et élégance à l’habitacle, les Coréens n’ont vraiment pas à se cacher. Genesis

Nous avons testé la version essence quatre roues motrices la plus puissante. Cette combinaison sera sans doute la plus populaire en Suisse. Le moteur quatre cylindres est dynamique, accélère vigoureusement et répond fidèlement aux mouvements du pied sur l’accélérateur. La Shooting Brake est réglée pour assurer un confort de conduite tout en offrant une bonne tenue de route et une direction précise et sans effort dans les virages. «Le plaisir et la dynamique de conduite sont des marques de fabrique de Genesis», explique le développeur en chef, Tyrone Johnson. Ils constituent, selon lui, «le pouvoir d’attraction de la nouvelle G70 Shooting Brake».

Les prix de la Genesis G70 Shooting Brake démarrent à 47’600 francs pour la version essence à plus faible cylindrée à propulsion arrière. Celle-ci ne devrait cependant rencontrer que très peu de succès en Suisse, contrairement à la version essence quatre roues motrices de 245 ch, qui coûte à partir de 58'310 francs, la version diesel quatre roues motrices étant proposée à partir de 55'910 francs.