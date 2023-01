Open d’Australie: Que vaut Marc-Andrea Hüsler?

À 26 ans, Marc-Andrea Hüsler s’apprête à jouer son tout premier Open d’Australie. Révélé durant la saison 2022, le Zurichois a notamment remporté l’ATP 250 de Sofia en battant en finale le prodige danois Holger Rune. Une victoire qui lui a permis d’accéder à la 55e place du classement ATP, la meilleure position de sa carrière. Avec un Roger Federer désormais à la retraite, et un Stan Wawrinka qui peine à retrouver son niveau, Hüsler sera peut-être la meilleure chance Suisse à Melbourne.

Johan Nikles (ATP 396), ami de Marc-Andrea Hüsler, a partagé son sentiment vis-à-vis des performances de son compatriote. «Pour lui, ce sera une grande fierté. Il a fait un travail incroyable, c’est super impressionnant et motivant de le voir là-haut. Pendant longtemps, on a joué ensemble, on a fait les mêmes tournées ensemble, donc de le voir en arriver là, c’est très encourageant. Pour le tennis Suisse, c’est génial!»