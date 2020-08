il y a 1h

Sorties cinéma

Que voir dans les salles dès le 12 août 2020?

Découvrez les critiques et les bandes-annonces des cinq nouveaux films à l’affiche cette semaine.

de Marine Guillain

«Yakari» est adapté pour la première fois au grand écran. DR

«Greenland», de Ric Roman Waugh

«Greenland» suit une famille américaine qui lutte pour sa survie, alors que l’apocalypse qui s’annonce semble inévitable. Pour lire notre critique, c’est par ici.

«The Roads not Taken», de Sally Potter

Atteint de démence, Léo (Javier Bardem) traverse des bouts de vie que lui seul peut voir: un conflit avec son amour de jeunesse (Salma Hayek) au Mexique; une rencontre dans un bar de plage en Grèce alors qu’il essaie de trouver une fin au roman qu’il écrit. Souvenirs ou imagination? On ne le sait guère. Pendant qu’il voyage dans sa tête, sa fille Molly (Elle Fanning, à retrouver en interview ici) l’accompagne à divers rendez-vous durant une journée éprouvante à travers New York. Les excellentes prestations du duo ne suffisent pas à faire de «The Roads Not Taken» un film remarquable. Présenté à la Berlinale en février dernier, ce nouveau film de Sally Potter («The Party») se révèle douloureux: au niveau du fond, bien sûr, mais par sa forme aussi, trop longuette et lassante. Si tout part d’une bonne intention, le résultat piétine malheureusement plus que de raison. **

«The Perfect Candidate», de Haifaa Al-Mansour

Lassée par l’inertie des autorités et le sexisme omniprésent, une femme médecin veut quitter l’Arabie saoudite. Pour que son passeport soit renouvelé, elle doit s’inscrire sur une liste électorale pour les municipales. La voilà qui fait campagne en ruant dans les brancards, avant de constater qu’il vaut mieux opérer ici que discourir ailleurs. Telle est la leçon de cette fiction maline. ***

«Yakari», de Toby Gernkel et Xavier Giacometti

Adapté de la BD des Suisses Derib et Job née en 1969, Yakari connaît enfin les joies du grand écran. Le jeune Indien va rencontrer son totem, Grand-Aigle, qui lui communique le don de parler aux animaux. Cela lui suffira-t-il pour gagner l’amitié de Petit Tonnerre, le plus rapide des mustangs? Fidèle à l’esprit de la BD, «Yakari» se montre malin (il prône le respect de la nature) et mignon tout plein. ***

«L’ours en moi», de Roman Droux

Fasciné par les ours, le cinéaste suisse Roman Droux est parti à leur rencontre en Alaska, emmené par le biologiste David Bittner. Ils ont passé quelques mois là où la nature ne connaît pas la civilisation. Des ours filmés au plus près et des paysages grandioses font de ce documentaire une grande bouffée d’air frais. ***

Et encore

On vous avait parlé des openairs et des drive-in de l’été ici. Celui d’Estavayer-le-Lac (FR) est prolongé jusqu’au 16 juillet. Vous pourrez par exemple y voir «A Star is Born» ce jeudi, ou «Once Upon a Time in Hollywood» samedi.