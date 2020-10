«Les Trolls 2: Tournée mondiale» DR

«After Chapitre 2», de Roger Kumble

Dans le second volet d’«After», Tessa et Hardin s’aiment et se déchirent en boucle. Découvrez ici notre critique, ainsi que les avis des premiers spectateurs en vidéo.

«I am Greta», de Nathan Grossman

La jeune activiste suédoise pro-climat Greta Thunberg a été suivie par la caméra de Nathan Grossman pendant un an. Pour en savoir plus, c’est par ici.

«Plus chauds que le climat», d’Adrien Bordone et Bastien Bösiger

Les Suisses Adrien Bordone et Bastien Bösiger sont à l’origine d’un doc de 50 minutes pas inintéressant, qui suit cinq jeunes Biennois investis dans la lutte pour le climat. **

«Miss Revolution», de Philippa Lowthrorpe

Londres, 1970. Des féministes, dont Keira Knightley, sèment la zizanie lors de l’élection de Miss Monde, spectacle dégradant à leurs yeux. Mais pour la première candidate noire, l’enjeu est tout autre… Sage dans sa forme, «Miss Révolution» louvoie entre les clichés pour cerner une problématique à multiples facettes. ***

«Calamity», de Rémi Chayé

Voilà une héroïne au tempérament de feu comme on les aime! Révolutionnaire dans l'âme, la jeune Martha Jane est un esprit libre, qui troque sa jupe contre un pantalon et n'hésite pas à se battre contre des garçons, à apprendre à monter à cheval ou à lancer le lasso. Lorsqu'elle est accusée de vol, Martha quitte son convoi et s'embarque seule dans une aventure pour prouver son innocence. Ce Western d'animation du Français Rémi Chayé a raflé le Cristal d'or au Festival du film d'animation d'Annecy. Doté de sublimes couleurs et dessins pour représenter les grands espaces américains, il raconte avec éclat les jeunes années de l'iconique Calamity Jane. ****

«Les Trolls 2: Tournée mondiale», de Walt Dohrn

Les Trolls Pop apprennent qu'ils ne sont pas les seuls Trolls au monde, mais qu'il existe aussi les Trolls Rock, les Techno, les Classique, les Country ou encore les Funk. Barb, reine du hard rock, veut dominer le monde en imposant sa musique à tous, tandis que la reine Poppy rêve de faire cohabiter les différences. Avec son ami Branche, elle s'embarque dans une périlleuse mission avec l'espoir d'unir tous les Trolls. Ça vrille, ça virevolte et ça explose de couleurs et de paillettes dans le psychédélique «Les Trolls 2: tournée mondiale». Bien que l'épopée des petits héros soit passablement prévisible, avouons que l'on ne s'ennuie pas. Quant au message qui prône le vivre ensemble et l'acceptation des différences, il est souligné, surligné et surtartiné. **

«30 jours max», de Tarek Boudali

Amorce de scénario vue et revue: un type apprend que ses jours sont comptés et change son style de vie (Rien que sur l'année écoulée, «Le meilleur reste à venir» et «Richard says Goodbye» partent du même postulat). Flic raté, n'ayant plus rien à perdre, Rayane (Tarek Boudali) devient ainsi une vraie tête brulée du jour au lendemain, même s'il continue de s'attirer la poisse. On avait craqué avant la fin de la bande-annonce mais on s'est forcés à regarder «30 jours max» jusqu'au bout. Conclusion: une comédie bas de plafond hyper lourdingue telle qu'on la craignait. *

Et encore

LUFF

Le Lausanne Underground Film & Music Festival fête sa 19e édition du 14 au 18 octobre 2020 à Lausanne. Le programme s’annonce alléchant, avec notamment des courts métrages sélectionnés par la Fête du Slip et deux longs métrages choisis par Les étranges nuits du cinéma – les deux événements ayant été contraints d’annuler leur édition 2020. Toutes les infos ici.

Everybody ’s perfect

Le Festival du film Queer se poursuit à Genève jusqu’au 18 octobre 2020. Ne manquez pas «Clementine» ce jeudi, et tentez une expérience horrifique avec «Spiral», projeté jusqu’à samedi. Toutes les infos ici.

Tournée Roadmovie

Le principe de Roadmovie? Parcourir le pays chaque automne et projeter des films suisses dans de petites communes dépourvues de cinéma. Le cinébus a débarqué en Suisse romande le 12 octobre (dans les communes genevoises d’Avusy puis de Jussy) et poursuit sa route en Valais ainsi que dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et du Jura. Toutes les infos ici.