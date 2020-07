Sorties cinéma

Que voir dans les salles dès le 15 juillet 2020?

Découvrez les bandes-annonces des trois nouveaux films à l’affiche cette semaine.

Ben (Arnaud Ducret) est le grand gagnant. Le grand gagnant du pire divorce de tous les temps: lors d’une réception, sa femme s’est envoyée en l’air avec son boss dans un bureau dont l’équipement était branché sur hauts-parleurs. Résultat: tout le monde, Ben y compris, l’a entendue prendre son pied en direct... Pour en savoir plus sur cette comédie potache signée Michael Youn, c’est par ici.

Margot vit en 2020, Marguerite en 1942. Toutes les deux ont 12 ans et possèdent une malle magique. En se mettant à l’intérieur, elles vont échanger leurs vies… Découvrez ici l’interview de Lila Gueneau , qui joue les deux héroïnes, ainsi que notre critique du film.

Et encore

Les open air se font rares cet été. Pour pallier le vide, quelques drive-in ont fait leur apparition ici et là. Ce week-end, vous pourrez par exemple revoir «Intouchables» depuis votre véhicule. Cette comédie à succès d’Olivier Nakache et Éric Toledano passera vendredi à Villars (VD) et samedi à Bernex (GE).