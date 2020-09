Tournée entre Berlin et les Préalpes vaudoises, cette nouvelle fiction de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond («Les dames») connaît déjà un joli succès: présenté à la Berlinale, «Petite sœur» sera montré cette semaine au Festival du film français d’Helvétie et a été choisi pour représenter la Suisse aux Oscars. Nina Hoss et Lars Eidinger y jouent des jumeaux fusionnels, le second atteint d’une leucémie. Plutôt froid, mais tendre et émouvant. ***