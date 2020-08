Sorties cinéma Que voir dans les salles dès le 19 août 2020?

Découvrez les critiques et les bandes-annonces des nouveaux films à l’affiche cette semaine.

Ras le bol de son mari infidèle! Louise (Alexandra Lamy) se fait la malle sans prévenir et s’installe dans un bel hôtel en Corse, aux frais de son conjoint. Elle y rencontre un bel inconnu, avec qui elle passe une folle nuit: alcool, drogue, sexe et gros délires. Le lendemain, elle se réveille à côté d’un cadavre… À peine le choc encaissé, Louise se retrouve face à Andréa (Miou-Miou), la mère du défunt. Cette dernière, persuadée que la quadra est la petite amie attitrée de son fils, la prend sous son aile. À ce stade, il devient de plus en plus compliqué de s’en débarrasser et d’avouer la vérité… Bien sûr, «Belle-fille» a pour vocation de faire rire avec ses situations cocasses (plus ou moins bonnes). Mais pas que: le film aborde aussi différents niveaux de deuil (celui d’un fils, d’un frère ou d’un mariage) et tout ça est plutôt judicieusement concocté. ***