Suite du «Dernier train pour Busan», «Peninsula» se déroule quatre ans plus tard. Un cluster du virus qui transforme en zombie s’est déclaré sur un bateau quittant la Corée et toute la péninsule est en quarantaine. Pour plus d’infos, c’est par ici. .

À Téhéran, Maryam (Sadaf Asgari), 22ans, qui a tué son mari de 43 ans son aîné, risque la peine de mort. À moins que sa belle-sœur ne lui pardonne devant plusieurs millions de témoins, puisque le pardon pourrait tomber en direct lors d’une émission de téléréalité! La juxtaposition d’un showbiz racoleur et d’un drame domestique sert de révélateur caustique de l’état de la société iranienne. Avec une touche de thriller en sus. On applaudit! ***

Chanter. Voilà l’activité qu’ont trouvée les femmes des soldats britanniques envoyés en Afghanistan, pour tromper leur attente et leurs peurs. Les rapports sont d'abord compliqués entre l'austère Kate (Kristin Scott Thomas), épouse du colonel et la plus détendue Lisa (Sharon Horgan). Mais les femmes vont surtout trouver dans cette chorale un soutien et une source d’amitiés. Moins swinguant que «Sister Act», «The Singing Club» –inspiré de la vraie histoire des chœurs de femmes de militaires– se regarde avec un plaisir modéré. **