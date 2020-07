Sorties cinéma

Que voir dans les salles dès le 22 juillet 2020?

Découvrez les critiques et les bandes-annonces des quatre nouveaux films à l’affiche cette semaine.

Le nouveau long métrage de François Ozon est sans hésiter la perle cinématographique que l’on attendait cette année. Pour en savoir plus, c’est par ici .

Tout juste arrivé à Paris, Luc (Logann Antuofermo) a le coup de foudre pour Djamila (Oulaya Amamra). Il lui fait la cour, oubliant sa petite amie Geneviève (Louise Chevillotte), restée en province. Jusqu’à ce qu’il rencontre Betsy (Souheila Yacoub… Avec «Le sel des larmes», présenté à la Berlinale en février dernier, Philippe Garrel («L’ombre des femmes», «L’amant d’un jour») explore différents schémas d’amour à travers trois histoires bien différentes. Le cinéaste reste fidèle à son style: intime, épuré, poétique, en noir et blanc, Entre le choix des acteurs pleins de fraîcheur (la plupart sont élèves du réalisateur au Conservatoire), le vintage qui se mêle au contemporain et l’excellente bande-son de Jean-Louis Aubert, nous voilà à nouveau sous le charme. ***

«Richard Says Goodbye», de Wayne Roberts

Professeur dans une université renommée, Richard (Johnny Depp) apprend qu’il souffre d’un cancer incurable. Il ne dit rien à personne sauf à son meilleur ami et décide de changer radicalement de style de vie, s’autorisant toutes les folies. Dommage pour les beaux discours sur la vie... trop communs! Les excès de Richard, quant à eux, font mouche. **

Psychologue, Emma (Elsa Zylberstein, plutôt crédible) prône l’éducation douce et la communication non violente. Mais lorsque sa fille Lila (Ioni Matos) entre dans l’adolescence, ce n’est plus la même histoire. Il y a deux ou trois répliques bien trouvées dans «Adorables». Par contre, le modèle d’éducation qu’il prône (des adultes hypersouples face à des comportements franchement graves) est navrant. **