Vincent Cassel et Bérénice Bejo, Florence Foresti et François Damiens, quatre amis que la gloire va mettre à rude épreuve dans «Le bonheur des uns…». Lisez notre critique ici .

Espagne, 1992. Jeux olympiques de Barcelone, Expo universelle de Séville. Avant, c’était le marasme. Depuis, c’est encore plus le marasme. Pendant 200 minutes, devant la caméra de Luis Lopez Carrasco, des témoins jeunes et moins jeunes évoquent les souvenirs, le présent, l’avenir, comme on discute à la table de café. Et en fait «Le jour de la découverte» a été filmé dans une cafeteria de Carthagène. Le doc se déguste comme un formidable concentré d’histoire économique et syndicale, une fourmilière de vécus souvent bouleversants, avec un arrière-goût de gâchis.