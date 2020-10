Après «Polisse», la cinéaste française raconte une histoire plus personnelle. Pour plus d’infos, c’est par ici.

«On va divorcer parce que… papa veut devenir une femme.» C’est en ces termes qu’une maman danoise explique à ses deux filles adolescentes le bouleversement qui va survenir. Si Caro, l’aînée, ne semble pas choquée, c’est plus compliqué pour la cadette, Emma. Inspiré du vécu de la réalisatrice, ce drame délicat et touchant fait la différence en se plaçant du point de vue de l’enfant qui doit accepter la transformation de son père, et non l'inverse. Entre rires, larmes et situations décalées, la famille trouvera peu à peu son équilibre. ****