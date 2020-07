Sorties cinéma

Que voir dans les salles dès le 29 juillet 2020?

Découvrez les critiques et les bandes-annonces des nouveaux films à l’affiche cette semaine.

«The King of Staten Island». de Jude Apatow

Dans «The King Of Staten Island», Jude Apatow met en scène la vie chaotique d’un jeune adulte, traumatisé par le décès de son père. Pour en savoir plus, c’est par ici.

Payer une camarade de classe afin qu’elle vous donne des conseils pour «choper»... Ce scénario vous dit quelque chose? Si «T’as pécho?» a bien un air de «Sex Education», la comparaison s’arrête là. Alors que l’excellente série britannique aborde la sexualité sous tous ses angles avec esprit, la comédie d’Adeline Picault reste sur les sentiers battus. Arthur a 15 ans, il craque pour Ouassima, qui elle sort avec le beau gosse de l’école. Timide et mal dans sa peau, Arthur rassemble une bande de losers pour embaucher l’adolescente. Elle est censée leur livrer le mode d’emploi pour «pécho» – ce qui, pour eux, signifie sortir avec une fille. Rien de fou, on vous l’a dit, mais au moins, les personnages sont attachants. **

«Goodbye - qui nous sommes et qui nous étions», de William Nicholson

Grace (Annette Bening) et Edward (Bill Nighy) sont mariés depuis 33 ans. Lorsqu'Edward demande le divorce et quitte le domicile, c'est le choc dans la famille. Trahie, Grace ne peut accepter cette décision, elle qui croit au mariage pour la vie, tandis que leur fils Jamie (Josh O'Connor, «The Crown») se retrouve tel un messager pris en otage au milieu des hostilités. Ce drame aborde intelligemment différentes sensibilités, croyances et déviances, mais ne restera pas pour autant dans les annales. **