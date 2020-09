Adrien (François Damiens) est un grain de pop-corn. C’est-à-dire qu’il s’agite dans tous les sens, prêt à exploser au moindre souffle. Tout l’opposé de son cousin Pierre (Vincent Lindon), intraitable PDG d’une grosse boîte. Ce dernier n’a que peu d’estime pour Adrien, mais il a besoin de lui pour la signature d’un contrat important. Il doit donc serrer le poing et supporter les fantaisies de son cadet, qui se greffe à un voyage d’affaires. Il est vrai que «Mon cousin» tire sur quelques ficelles classiques propres au buddy movie. Cependant, Jan Kounen tire son épingle du jeu grâce à un duo d’acteurs plaisant à regarder (bien que trop à l’aise dans des rôles dont ils ont l’habitude) et à une prise de risque singulière dans la mise en scène. ***

Propulsé star médiatique, Bigfoot, qu’on avait découvert il y a trois ans dans «Bigfoot Junior», trouve un sens à sa vie en volant au secours d’un coin perdu d’Alaska menacé par un forage pétrolier. Sa famille ne va pas tarder à le rejoindre. Un brin tape-à-l’œil, mais sans lésiner sur la qualité graphique ni se perdre dans un énième degré clivant, le film de Ben Stassen et Jérémie Degruson réussit sa mission divertissante. Pour petits et grands. ***

«Le gruffalo et autres histoires de monstres», de Jakob Schuh et Max Lang

Quand elle mourut à 44 ans, en 1959, Billie Holiday n’était plus que l’ombre d’elle-même, tant les mauvais traitements de ses partenaires et la drogue l’avaient usée. «Billie» retrace, avec force documents inédits, la vie trop courte de celle qui restera comme l’un des grands noms du jazz vocal. ***

Ça clashe fort entre l’Italien Cosimo Urgesi et la Suisso-Laotienne Ly-Ling Vilaysane. Installés à Saint-Gall, les deux couturiers s’engagent dans une collaboration compliquée, entre choc des cultures et des générations. Voilà un doc parfois répétitif mais toutefois sympathique. **

Aux Philippines, on forme des domestiques et des nounous à la chaîne, pour le «marché» étranger. On a beau leur apprendre, outre la rigueur, la manière de ne pas subir tout et n’importe quoi, cet esclavage quasi institutionnalisé fait froid dans le dos. ***