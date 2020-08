Sorties cinéma

Que voir dans les salles dès le 5 août 2020?

Découvrez les critiques et les bandes-annonces des trois nouveaux films à l’affiche cette semaine.

«The Climb» débute par un plan-séquence ultrachronométré et cocasse: Mike l’affûté profite d’une virée à vélo pour avouer à son pote Kyle l’empoté qu’il a couché avec sa future épouse! Est-ce la fin de leur amitié? Pas du tout! Au fil des ans, ces gaillards vont tour à tour se réconcilier, se détester, s’épauler, s’éviter au gré des femmes de leur vie… Le tout en six chapitres et autant de plans-séquences entrecoupés parfois de saynètes musicales surréalistes, avec des accélérations tantôt abruptes, tantôt lissées en travellings ostentatoires. Le film de Michael Angelo Covino ne serait-il qu’un exercice de style tape-à-l’œil? Non! C’est une formidable histoire d’amitié contrariée, avec des hauts et des bas, des crevaisons, des sprints et des chutes mémorables. Alors, tous en selle! ****