Cinéma

Que voir dans les salles obscures dès le 24 juin 2020?

Nouveautés, grandes histoires d’amour, projections spéciales: découvrez tout ce qui se passe sur les écrans de Suisse romande.

de Marine Guillain

«Que sea ley» montre les mobilisations qui ont essaimé dans le pays, surtout à Buenos Aires. - DR

«Jean Seberg - Against All Ennemies», de Benedict Andrews

Kristen Stewart prend les traits de Jean Seberg dans un thriller plutôt bien ficelé, inspiré de la vraie vie de l’icône de la Nouvelle Vague. Pour lire notre critique, c’est par ici.

«Que sea ley», de Juan Solanas

«Que sea ley»: que ce soit loi. Que l’avortement légal entre dans la loi. Voilà pour quelle cause fondamentale ont lutté et luttent encore des millions de femmes –et des hommes– en Argentine. Parce qu’avec cette absurdité qui interdit l’IVG, une femme meurt chaque semaine à la suite d’un avortement clandestin. Dans le documentaire de Juan Solanas, qui, en 2018, a passé huit mois dans la rue à suivre des militantes et des militants et à récolter des témoignages, la violence des récits est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Après que le Sénat a refusé le projet de loi, les foulards verts promettent de continuer le combat. Jusqu’à quand? ***

«Moscou aller simple», de Micha Lewinsky

Automne 1989: alors que le mur de Berlin s’effondre, la police fédérale suisse surveille des milliers de personnes. Brave employé, Viktor (Philippe Graber) doit s’infiltrer au Schauspielhaus, fameux théâtre de Zurich, afin d’y collecter des infos. Jusqu’à ce qu’il s’amourache d’une actrice... Voilà une comédie plutôt rigolote, qui se moque avec bon goût du scandale des fiches ayant durablement marqué le paysage politique suisse. **

«Omby, Madagascar et le zébu», de Claude Stadelmann

Après l’épopée burlesque «Jura, Terre promise», Claude Stadelmann revient avec un film réalisé à… Madagascar. Mythique et emblématique, le zébu est partout sur la Grande Île. La caméra le suit au travers d’une transhumance à haut risque. Pas vu.

«Bait», de Mark Jenkin

Pêcheur dans un village anglais, Martin (Edward Rowe) n’a plus de bateau. Son frère Steven a transformé l’embarcation familiale en bateau de plaisance pour touristes. Et, alors que ces vacanciers aisés se plaignent de petits riens, la communauté locale souffre d’un mal bien plus profond. Filmé en noir blanc 16mm, «Bait» est à découvrir au cinéma Bellevaux (Lausanne). Pas vu.

Et encore

L’amour, toujours

Annulées en mars dernier, les Rencontres 7e Art de Vincent Perez devaient s’articuler autour des histoires d’amour. À défaut, une sélection de ces films sera montrée aux Galeries dès ce mercredi et jusqu’au 16 juillet. À commencer par «Love Story», «Coup de foudre à Notting Hill», «The Notebook» ou «Sabrina».

Nolan à l’honneur

Pour patienter avant la sortie (repoussée) de «Tenet», les cinémas Pathé vont projeter six films de Christopher Nolan. «Inception», «Interstellar», «Dunkerque» et les trois «Batman» sont à (re)découvrir dès ce mercredi sur grand écran, à Genève et à Lausanne, en anglais sous-titré.

Si vous les avez manqués, c’est le moment de les rattraper

Sortis en début d’année, ces longs métrages ont vu leur carrière dans les salles avortée avec l’arrivée du coronavirus. Vous en aviez loupé un? C’est l’occasion de vous rattraper! Cliquez sur les titres des films pour accéder à nos critiques et pour voir les bandes-annonces.