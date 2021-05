Écrans - Que voir en streaming cette semaine?

Attention, vous risquez de manquer de souffle devant ce thriller de science-fiction en huis clos! Une jeune femme, Liz (Mélanie Laurent) se réveille dans une capsule cryogénique, ne se souvenant ni de qui elle est ni de comment elle s’est retrouvée là. Seule certitude: il lui reste moins d’une heure pour s’en sortir, sans quoi elle n’aura plus assez d’oxygène pour survivre. Tourné pendant le confinement, ce récit mis en scène par Alexandre Aja s’inscrit dans la veine de films comme «Buried» ou «Cube». Bien que tirant un peu en longueur, le scénario tient la route, et la très bonne performance de Mélanie Laurent fait d’«Oxygène» un divertissement tout à fait correct. Note: ***

Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.) est un étudiant en cinéma brillant qui se balade dans Harlem caméra au poing, toujours en quête de nouvelles images. Son monde s’écroule lorsqu’il se retrouve accusé du meurtre du gérant d’une épicerie du coin. Épaulé par une avocate, l’ado noir que tout semble désigner coupable va lutter jusqu’au bout pour prouver son innocence… S’il n’a rien de raté, ce film de procès réalisé par Anthony Mandler se révèle sans surprise et ne sort jamais de l’ordinaire. Dommage! Note: **

Anna Fox (Amy Adams), une psychologue agoraphobe vit recluse dans sa demeure new-yorkaise, observant le monde depuis sa fenêtre. Un jour, une famille d’apparence parfaite emménage de l’autre côté de la rue… et Anna assiste à l’inimaginable. Ce thriller de Joe Wright initialement prévu pour les salles met aussi en scène Anthony Mackie et Julianne Moore.

Dans cette minisérie produite par Ryan Murphy, Ewan McGregor incarne Roy Halston, premier grand couturier américain à avoir accédé au statut d’icône. Son ascension, sa période de gloire et sa chute fulgurantes seront racontées en cinq épisodes. Et après avoir vu la bande-annonce, une chose est sûre: on va les dévorer!