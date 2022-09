Tailleurs et joyaux de la Couronne: Que vont devenir les tenues de la reine?

Le 8 septembre, l’annonce du décès de la reine Elizabeth II a secoué le monde entier. Sa disparition à l’âge de 96 ans marque la fin d’une époque marquée par une myriade de tenues aux couleurs vives et de chapeaux assortis. Sans oublier les gants ou encore les sacs et souliers traditionnellement blancs ou noirs.

Des tenues offertes au personnel

Un protocole royal arrive à son terme. On sait néanmoins que la reine Elizabeth avait déjà, de son vivant, fait don d’un grand nombre de ses tenues à ses habilleurs et habilleuses.

C’est du moins ce que rapporte l’auteur Brian Hoey dans son ouvrage intitulé «Not In Front of the Corgis». Les employées étaient autorisées à porter les pièces ou à les vendre, à condition que les étiquettes aient été retirées au préalable pour éviter de faire tout lien avec le palais royal.

Les joyaux de la Couronne demeurent en place

Il y a en outre les joyaux de la Couronne britannique qui se composent de 142 pièces plus précieuses les unes que les autres. Malgré le décès de la reine, ces bijoux exceptionnels resteront conservés dans la Tour de Londres et certains d’entre eux continueront d’être exposés au grand public. Tant mieux, car avec Charles à la tête de la famille royale, on n’est pas près de revoir les couronnes et diadèmes au grand jour de sitôt.