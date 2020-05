Coronavirus

Queen fait un «We are the champions» caritatif

Le groupe mythique, accompagné d'Adam Lambert, a réenregistré son tube planétaire en «You are the Champions» pour rendre hommage aux soignants.

Le légendaire groupe britannique Queen, avec Adam Lambert au chant, a enregistré dans un but caritatif, en faveur du personnel soignant mobilisé dans le monde, une nouvelle version de sa célébrissime chanson «We are the champions», disponible vendredi. Rebaptisé «You are the champions» en hommage aux soignants, le titre s'accompagne d'un clip vidéo montrant médecins et infirmiers qui luttent contre le nouveau coronavirus partout sur la planète.