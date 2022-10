Hockey sur glace: Quel avenir pour Denis Malgin à Toronto?

Denis Malgin s’attendait à vivre un tout autre début de saison. Imago

Après avoir convaincu la direction des Toronto Maple Leafs de le conserver dans son alignement à l’issue du camp d'entraînement, Denis Malgin (25 ans) se retrouve déjà dans la bordure au sein de l’équipe de la Ville Reine. Auteur d’un but lors des quatre premières rencontres de la saison 2022-2023 de NHL, l’attaquant soleurois, qui est en santé, n’a plus griffé la glace depuis le 17 octobre, soir où les Leafs avaient été battus dans leur Scotiabank Arena par les modestes Arizona Coyotes (2-4).

Remplacé par le jeune Nicholas Robertson (21 ans) sur le deuxième trio offensif de la formation entraînée par Sheldon Keefe, l’ancien joueur du Lausanne HC et des ZSC Lions a ainsi été contraint de suivre un troisième match consécutif de son club ontarien dans les tribunes à Las Vegas, où les Maple Leafs se sont inclinés devant les Golden Knights dans la nuit de lundi à mardi (3-1).

Kessel, l’homme de fer

À cette occasion, l’attaquant du club du Nevada Phil Kessel (35 ans) est devenu l’un des hommes de fer de la ligue professionnelle nord-américaine. Il a livré une 989e partie consécutive, rejoignant le retraité Keith Yandle au sommet de ce classement.

L’Américain devrait détenir seul le record la nuit prochaine lorsque les Golden Knights amorceront leur duel contre les San Jose Sharks au SAP Center.

Hischier et Siegenthaler battus

Dans leur Prudential Center, Nico Hischier (23 ans) et Jonas Siegenthaler (25 ans) ont été confrontés à la défaite avec New Jersey contre Washington (3-6). Le joueur de centre valaisan (-2) et le défenseur zurichois (+1) n’ont pas laissé de trace sur la feuille des compteurs. «On n’a jamais trouvé le rythme», a regretté le capitaine des Devils.

Frayeur pour McDavid

Au Rogers Place d’Edmonton, le choc entre les Oilers et Pittsburgh était aussi synonyme de confrontation entre les étoiles Connor McDavid et Sidney Crosby. Si la partie a tourné en faveur des Albertains, «Sid The Kid» a remporté le match des stars.

Le No 87 des Penguins a inscrit un but alors que le No 97 des Oilers, qui a vécu une frayeur lorsqu’il est entré en collision avec un poteau, est resté muet.