Guerre en Ukraine : Quel camp choisir, États-Unis ou Russie? Le dilemme des pays du Golfe

Le conflit en Ukraine met les riches monarchies arabiques, alliées à la fois de Moscou pour la production de pétrole et de Washington pour leur sécurité, dans une situation délicate.

Vendredi, les Émirats arabes unis se sont abstenus avec la Chine et l’Inde lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution coécrite par les États-Unis et l’Albanie demandant à Moscou de retirer ses troupes d’Ukraine. La Russie a mis son veto.

Après le vote, l’agence émiratie WAM a fait état d’un appel téléphonique entre les chefs de diplomatie des Émirats et des États-Unis. La Russie a, elle, annoncé une rencontre lundi à Moscou entre les ministres des Affaires étrangères russe et émirati.

Au sein du CCG, le Koweït et le Qatar se sont abstenus de critiquer la Russie depuis l’invasion jeudi, dénonçant juste les violences. L’Arabie saoudite, chef de file du CCG, Oman et Bahreïn ont gardé le silence jusqu’ici. «Trouver un équilibre sera particulièrement difficile pour les Émirats… dans la mesure où ils disposent actuellement d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU», souligne Anne Gadel, contributrice régulière pour l’Institut Montaigne, en France, sur les pays du Golfe.

Moscou, un allié idéologique

Pendant des décennies, les États-Unis, qui ont des bases militaires en Arabie saoudite, aux Émirats, au Qatar et à Bahreïn, se sont posés en défenseurs des pays du CCG face à de possibles menaces. Et les deux camps ont un adversaire commun: l’Iran. Mais Ryad et Abu Dhabi ont eu ces dernières années des relations en dents de scie avec les États-Unis, en lien avec la question des droits humains, les accords d’armement et le conflit au Yémen.