M6 : Quel duo de choc a remporté «Pékin Express»?

Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard affrontaient Inès et Anaïs Reg en finale de l’émission. Alors, à qui la victoire est-elle revenue?

Ce sont l’humoriste Inès Reg et sa sœur Anaïs qui ont gagné cette édition spéciale de «Pékin Express» qui se déroulait au Sri Lanka. Durant la finale, qui a été diffusée le mercredi 10 août 2022, sur M6, les frangines étaient opposées au couple formé de Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard, parents d’Andrea, 2 ans . Leur victoire leur a permis de remporter 21’000 euros qu’elles verseront à l’association Utopia 56 Paris, qui vient en aide aux personnes exilées.

Au cours de cette ultime émission de la saison, les duos se sont affrontés dans trois épreuves consistant à conduire un tuk-tuk les yeux bandés, préparer une spécialité locale et la vendre sur un marché et se rendre à divers endroits en stop pour répondre à des questions. Et si la compétition a été très serrée, ce sont finalement Inès, 30 ans, et Anaïs, de 4 ans son aînée, qui ont été les plus fortes.