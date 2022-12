Pneus et chaînes à neige: Quel équipement d’hiver à l’étranger?

Question d’une lectrice de «20 minutes»

Pendant les jours de fêtes, nous ne circulerons probablement pas seulement sur les routes suisses, et nous prévoyons une excursion de ski dans les Dolomites. Y a-t-il quelque chose de particulier à prendre en compte en ce qui concerne l’équipement d’hiver, ou les règles sont-elles quasi identiques dans toute l’Europe?

Réponse de l’équipe d’experts de l’UPSA*

D’une manière générale, les températures basses et les chutes de neige potentielles exigent des usagers de la route qu’ils adaptent leur vitesse, observent une distance suffisante et s’adaptent à l’évolution rapide des conditions routières. Et oui, il y a bien quelques différences concernant l’équipement d’hiver, qu’il ne faut pas seulement prendre en compte pour des raisons de sécurité lorsque vous voyagez en voiture au-delà de nos frontières pendant la saison d’hiver.

Mais d’abord un petit rappel: en Suisse, il n’existe aucune obligation légale d’équiper son véhicule de pneus d’hiver en hiver. Mais bien celle de maîtriser son véhicule dans n’importe quelle situation. Si un véhicule est impliqué dans un accident, voire l’a provoqué à cause d’un équipement inadéquat, par exemple en roulant sur de la neige sans pneus d’hiver, l’assurance peut réduire les prestations ou demander réparation. Et c’est un acte punissable parce que la sécurité n’était pas garantie. Une amende peut par ailleurs déjà être prononcée si la conduite est dangereuse ou risque d’entraver la circulation, donc pas uniquement suite à un accident.

Revenons maintenant à votre question: si vous prévoyezMomen une excursion à l’étranger au cours des prochaines semaines, il faut tenir compte des points qui suivent. En Allemagne, les pneus d’hiver sont obligatoires selon la situation. En cas de conditions hivernales, notamment de neige, glace ou boue, le véhicule doit être équipé de pneus d’hiver ou toutes saisons. La règle est la même en Tchéquie, Roumanie, Suède, Slovaquie, Bulgarie, au Monténégro et en Autriche, avec de légères différences. En Tchéquie, la température de l’air est déterminante: en dessous de quatre degrés Celsius, des pneus d’hiver d’une profondeur de sculpture d’au moins quatre millimètres sont obligatoires. Chez nos voisins autrichiens, l’obligation des pneus d’hiver selon la situation s’applique entre le 1er novembre et le 15 avril seulement.

Dans les Alpes françaises, les pneus d’hiver d’une profondeur de sculpture minimale de 3,5 millimètres sont obligatoires et, à partir du 1er novembre 2024, seuls les pneus portant le symbole du flocon de neige seront considérés comme pneus d’hiver. Les choses deviennent un peu plus compliquées en Italie, respectivement au Tyrol du Sud, où les pneus d’hiver sont obligatoires entre le 15 octobre et le 15 avril dans la vallée d’Aoste. Mais pour un trajet sur l’autoroute du Brenner ou dans la région de Bolzano, cette obligation ne s’applique qu’un mois plus tard. En Italie et en France, il est possible d’utiliser à titre alternatif des pneus d’été avec chaînes à neige.

Malheureusement, l’utilisation des chaînes à neige n’est pas non plus réglementée de manière uniforme. Celles-ci sont autorisées de manière générale en Allemagne, France, Italie et Suisse, mais interdites en Irlande. Les chaînes à neige sont en outre exigées sur les routes enneigées en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas ou encore en Tchéquie. Elles ne peuvent cependant être utilisées que si les routes sont vraiment recouvertes de neige, car sinon elles endommagent l’asphalte. L’obligation d’emmener des chaînes à neige existe notamment en Croatie et en Serbie. Très important: en règle générale, il n’est pas permis de rouler à plus de 50 km/h lorsque les pneus sont munis de chaînes à neige.

Vous le constatez: avant de pouvoir profiter des paysages hivernaux féériques, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux prescriptions spéciales qui s’appliquent dans le pays de destination et lors du trajet, ou de vous faire conseiller par votre garagiste, qui pourra, le cas échéant, vous aider tout de suite en cas d’équipement d’hiver manquant. Et en cas de neige ou de glace, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, il faut être encore plus prudent au volant.

Enfin, une remarque concernant la voiture gelée ou recouverte de neige: il est judicieux de toujours prévoir suffisamment de temps pour la dégager complètement avant de démarrer. Au sens de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) article 57 alinéa 2, les dispositifs d’éclairage, le pare-brise, les fenêtres latérales avant (de même que la vitre arrière en l’absence de rétroviseur extérieur du côté droit) et les surfaces des rétroviseurs doivent être exempts de glace et de neige, et le toit et les capots ne doivent pas être recouverts de neige. Les conductrices et conducteurs qui se contentent de dégager un petit «hublot» ou qui roulent avec une montagne de neige sur le toit se mettent en danger eux-mêmes et les autres usagers de la route, et risquent une amende, voire un retrait de leur permis de conduire.

