France

Quel est cet étrange poisson qui mord les baigneurs?

Plusieurs baigneurs ont eu le tort de croiser la route d'un mystérieux poisson qui n'hésite pas à s'attaquer aux hommes, dans le sud de la France.

De nombreux résidents ont choisi de profiter des plages de la Côté d'Azur et de l'eau agréable de la Méditerranée. Si agréable que personne ne s'attend à se faire mordre les mollets par un poisson pas vraiment satisfait de voir les touristes débarquer.

Assez féroce, il peut atteindre 60 cm et possède des dents pointues et solides afin de pouvoir se nourrir d'oursins. Vous l'aurez compris, se retrouver face à cette petite terreur des mers n'a rien d'une partie de plaisir. Mais rien ne sert de paniquer. En cas de rencontre avec le fameux poisson, il faut l'attraper à l'aide d'une épuisette et l'éloigner du bord de mer.