Troubles du comportement alimentaire: Quel est le lien entre Gigi Hadid et les amandes?

«Mange deux-trois amandes et mâche-les bien», répond l’ex-mannequin Yolanda Hadid à sa fille Gigi, alors âgée de 18 ans, lorsque celle-ci lui confie se sentir faible après n’avoir mangé qu’une seule amande au cours de la journée. Cette séquence, diffusée dans l’un des épisodes de l’émission de télé-réalité «The Real Housewives of Beverly Hills» en 2013, a refait surface sur TikTok l’année dernière et donné naissance au hashtag #almondmom (littéralement maman amande) dont les vidéos le mentionnant cumulent à ce jour plus de 349 millions de vues.

D’autres extraits de l’émission de téléréalité pointent du doigt la façon qu’avait la mère de Gigi Hadid de contrôler l’alimentation et le poids de sa fille. Un comportement jugé toxique par les internautes qui a fait de Yolanda Hadid, bien malgré elle, l’emblème des «Almond Moms», des parents obsédés par le régime alimentaire et la silhouette de leur progéniture.

Les aliments interdits

L’exhumation de ces extraits et leur publication sur TikTok ont poussé de nombreux internautes à partager leur expérience. Dans une vidéo publiée en début d’année, et visionnée près de 800’000 fois, la TikTokeuse viennoise Allusik décrit avec humour les raisons pour lesquelles son «Almond Mom» pense qu’elle a un problème. Parmi elles, le fait qu’elle mange du sucre, des féculents et boive du café.

Une autre vidéo, tournée au restaurant, montre la désapprobation de la mère de l’Autrichienne lorsque celle-ci commande un plat de pâtes.

Dans une vidéo visionnée près de 2 millions de fois, l’Américaine Tyler Bender parodie une «Almond Mom» dégoûtée par le sucre et obsédée par la pratique sportive, quelle que soit la situation.

Influence de la culture du régime

Bien que le terme d’ «Almond Mom» puisse être appliqué aux deux parents, il semble que ce rapport compliqué à l’alimentation soit davantage observé au sein de la relation mère-fille. Et cela n’a rien d’un hasard. Ce comportement, flirtant avec l’orthorexie, est attribué à la pression de la minceur exercée sur les femmes. «Elles peuvent avoir intériorisé les normes sociétales de beauté et la pression de la minceur, ce qui les amène à se préoccuper de leur poids et de la nourriture, ainsi qu’à éprouver des sentiments de honte ou de culpabilité liés à l’alimentation, explique la psychiatre américaine Erikka Dzirasa sur le site internet de la plateforme Arise, une association dédiée aux troubles du comportement alimentaire au sein de laquelle elle est conseillère. Il se peut très bien qu’elles aient du mal à accepter leur propre corps ou qu’elles souffrent d’une dysmorphie corporelle ou d’un trouble de l’alimentation sous-jacent.»

Une «Almond Mom» n’aurait donc, dans la plupart des cas, pas conscience de ce qu’elle impose à ses enfants puisqu’elle ne fait que reproduire un schéma au sein duquel elle s’est construite. «Les messages qu’elles ont reçus de leurs parents ou de la société en général peuvent avoir eu un impact sur la façon dont elles perçoivent leur corps et leur relation avec la nourriture, analyse Dre Dzirasa. Il est possible de faire preuve de compassion à leur égard, car elles sont probablement confrontées à de nombreuses pensées autocritiques.»

Attention aux troubles alimentaires

Néanmoins, pas question d’accepter ni de banaliser ce rapport à la nourriture, car il favoriserait l’apparition de troubles du comportement alimentaires. En Suisse, 3,5% de la population est touchée, selon l’Office fédéral de la santé publique. Pour y remédier, l’approche est multifactorielle, selon Dre Dzirasa. La première étape serait, dans l’idéal, que l’ «Almond Mom» prenne conscience de son trouble et le traite. Par ailleurs, il est conseillé de ne pas labelliser les aliments comme bons ou mauvais, ni d’interdire les sucreries sous peine de créer des frustrations chez l’enfant. La psychiatre recommande également de se passer de balances et d’apprendre à ses enfants les bases d’une alimentation intuitive, basée sur leurs sensations.