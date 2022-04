matin ou soir?: le meilleur moment pour prendre une douche

Quand la douche est-elle plus utile?

Deux douches valent-elles mieux qu’une?

La douche du soir et celle du matin ont donc toutes deux des avantages. Ne serait-il pas judicieux de se mouiller deux fois par jour? «Cela peut être un compromis dans certains cas, mais, en tant que dermatologue, je m’inquiète des conséquences possibles», explique Schmelter. En effet, l’eau assèche la peau. Les douches trop fréquentes dégradent le film protecteur naturel de la peau. «Si l’on souhaite se doucher plusieurs fois par jour, il faut absolument limiter le temps de douche à quelques minutes, utiliser un gel douche au pH neutre pour la peau et, de préférence, y renoncer complètement lors d’une des deux douches et n’utiliser que de l’eau.»

Les douches longues et chaudes sont néfastes

La saison joue d’ailleurs aussi un rôle dans la fréquence des douches. «En principe, plus il fait froid, plus la peau est vulnérable, ajoute l’expert. Pendant la saison froide, la production de sébum, qui joue un rôle de protection naturelle de la peau, est moindre.»

En prenant des douches longues et chaudes, on provoque un dessèchement de la peau. Des douches courtes et une bonne application de crème sont donc particulièrement importantes en hiver. «En été, le corps produit davantage de sueur et de sébum en raison de la hausse des températures, ce qui améliore également la protection. Si l’on se douche alors une fois de plus, cela ne prêtera pas à conséquence.»