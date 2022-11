Quel est le secret minceur d’Emily Ratajkowski?

Alors, régime drastique ou non? Le mannequin de 31 ans a répondu en commentaire et révèle le secret de sa forme: «Je mange de tout. Je ne saute pas de repas et je suis heureuse». Emily Ratajkowski semble en tout cas avoir arrêté de supprimer des repas et de fumer des cigarettes, habitude de son adolescence qu’elle décrit dans son livre «My Body», paru en 2021.