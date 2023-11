Quel est l’écart d’âge idéal entre deux enfants?

Une fois le plus dur passé avec le premier bébé, de nombreux parents se demandent s’ils en feront d’autres. Toutes les familles familles sont uniques, mais celles qui souhaitent agrandir avec un deuxième enfant espèrent une transition en douceur. Et l’écart d’âge a une influence, que ce soit sur la qualité de la relation entre frères et sœurs. D’autres aspects tels que la santé, l’éducation ou la durée probable du mariage des parents entrent en ligne de compte.

Influence sur la relation entre frères et sœurs

Des études de l’Université du Texas indiquent que les membres d’une fratrie dont l’écart d’âge est inférieur à quatre ans se montrent plus attentionnés, ont une plus grande admiration les uns envers les autres et sont plus sociables. Les frères et sœurs dont l’écart d’âge est moins important ont, quant à eux, tendance à entretenir une relation plus étroite, proche de l’amitié.

Pour des raisons de santé, il convient toutefois d’espacer deux grossesses de 18 mois minimum, au risque de favoriser une fausse couche, comme le montre une étude canadienne. Il faut en effet laisser au corps de la mère, en particulier à l’utérus, le temps de se remettre de cette épreuve.

Éducation

Il est évident qu’un écart d’âge plus important permet aussi aux parents de refaire le plein d’énergie, vu que le grand frère ou la grande sœur est déjà plus autonome. Comme mis en évidence dans une étude menée par les psychologues américaines Kasey Buckles et Elizabeth L. Munnich, les parents interagissent plus souvent avec leurs enfants ou leur font davantage la lecture lorsque l’écart d’âge entre eux est supérieur à deux ans. Par conséquent, ces enfants obtiennent de meilleurs résultats aux tests de lecture.

Augmentation du risque de divorce

Un écart d’âge plus important n’a pas qu’un effet positif sur l’éducation des enfants, mais a également des conséquences sur le mariage des parents. À l’issue de son analyse de données s’échelonnant sur une période de 37 ans, la psychologue Venla Berg a ainsi fait le constat qu’un écart d’âge plus important entre les enfants générait moins de divorces des parents. Ceux qui avaient eu des enfants à 18 mois d’intervalle ou moins avaient un risque jusqu’à 49% plus élevé de se séparer que les parents dont l’âge des enfants était espacé de quatre ans ou plus. Selon Venla Berg, ce constat s’applique tant aux couples jeunes qu’aux couples plus matures, toutes catégories socio-professionnelles confondues. L’éducation et la durée de la relation ne font par ailleurs aucune différence.

La relation mise à l’épreuve