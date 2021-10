shopping – Quel est l’ingrédient beauté naturel le plus recherché sur internet?

Le site expert en cosmétique Skincare Hero a publié, ce weekend, les résultats d’une études sur les termes de recherches les plus fréquemment utilisés depuis une année. Il a analysé les recherches Google pour chaque ingrédient de soin de la peau , par pays pays. L’aloe vera est en tête dans 37 pays, notamment en Europe et en Amérique du Sud. Cette plante est connue pour les propriétés hydratantes, cicatrisantes et apaisantes de son gel. L’ étud e explique cet e ngouement par le regain d’intérêt pour les ingrédients naturels. Et cela a été amplifié par la pandémie de Covid-19.