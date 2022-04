Sondage : Quel est ton club préféré ?

20 minutes est à la recherche de l’équipe favorite des supporters dans les disciplines du football et du hockey sur glace. Dis-nous pour qui ton cœur bat et pourquoi.

Es-tu un fan de sport et vibres-tu pour un club en particulier? Alors participe à notre sondage. En collaboration avec la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW), 20 minutes cherche l’équipe préférée des supporters dans les disciplines du football et du hockey sur glace.



Les clubs les plus prestigieux et les plus performants n’ont pas forcément les fans les plus fervents. Clique ici pour accéder au sondage et plébisciter ton équipe de cœur.