Sondage

Le film qui vous donne envie de voyager est...

Et si on s'offrait une petite escapade virtuelle grâce à des longs métrages qui nous emmèneront aux quatre coins du monde?

«The Beach», «Le seigneur des anneaux» et «Into the Wild»

«Alaska», sourit Chris McCandless (Emile Hirsch), des étoiles dans les yeux. C'est le but ultime du voyage de ce jeune Américain, qui tourne le dos à la société et rêve de solitude et de grandes étendues sauvages. Et oui, c'est bien «Into the Wild» de Sean Penn qui est le grand gagnant de ce sondage. Vous avez été 22% à voter pour ce film.