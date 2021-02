Musique : Quel futur pour les ex-Daft Punk?

Les Daft Punk, c’est fini. Mais depuis que le duo composé des français Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo s’est séparé, les rumeurs vont bon train quant à leur futur musical.

Une personnalité difficile à cerner

«La musique chez eux est très facile à cerner, ultraréférencée, mais pour ce qui est de leur personnalité, c’est plus compliqué», acquiesce Yves Bigot, coauteur avec Michel et Camille Goujon de «Daft Punk, incognito» (L’Archipel).

Derrière la caméra?

«Ils vont rester cachés»

Yves Bigot souligne cette donnée «difficile à intégrer quand on parle d’artistes français: ils sont des stars de surface planétaire, à l’abri du besoin pour des générations». «Et avec leur aura, les gens qu’ils vont solliciter vont forcément dire oui, développe-t-il. Qui peut les refuser? Spielberg, Coppola? Et encore, Sofia Coppola a eu Air pour une B.O., le père pourrait vouloir le cran au-dessus (rires)». Jean-Michel Jarre serait quant à lui «absolument heureux de travailler avec l’un ou l’autre».

Quoi qu’il advienne, «ils ne vont pas changer de politique, ils vont rester cachés», avance Patrice Bardot. Yves Bigot ne voit pas non plus «l’un d’entre eux devenir juré de The Voice (rires)». «Guy-Manuel est de toute façon timide, c’est celui qui parle le moins en interview et Thomas ne va pas devenir David Guetta», poursuit-il.