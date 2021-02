Basketball : Quel imbroglio autour de Kevin Durant!

Mauvaise soirée vendredi pour les Brooklyn Nets, battus dans leur salle par Toronto. Durant, d’abord empêché puis autorisé à jouer par la NBA, a dû quitter définitivement le parquet pour protocole anti-Covid.

Ce dernier, qui faisait l’objet d’une enquête de traçabilité dans le cadre du protocole Covid-19, a successivement reçu un feu orange, vert et rouge, le temps de jouer 19 minutes (8 pts, 6 rbds, 5 passes), alors que pour la première fois de sa carrière il avait débuté remplaçant après 866 titularisations en autant de matches.

La NBA a expliqué que «Durant a interagi dans l’après-midi avec une personne ayant reçu un résultat de test non concluant avant le match». Ce qui ne l’obligeait pas à se mettre en quarantaine, tant que le test n’était pas confirmé positif. Or cela s’est produit pendant la rencontre. «Par excès de prudence, Durant n’a pas fini le match», a conclu la ligue sans dire pourquoi elle l’a autorisé à jouer alors qu’un doute subsistait.

Pour ne rien arranger, ses deux autres stars Kyrie Irving (15 pts) et James Harden (17 pts, 12 passes) ont été en dedans. Côté Raptors, désormais 6es ex aequo avec Atlanta à l’Est, Pascal Siakam (33 pts, 11 rbds) et Kyle Lowry (30 pts, 7 passes) ont été performants.