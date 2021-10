Énergie : Quel impact de la hausse du baril sur l'essence et le fioul?

La reprise économique mondiale et une offre plus faible que la demande tirent les prix de l'énergie vers le haut. Des experts décryptent ce phénomène et ses conséquences en Suisse.

1 / 1 La reprise économique implique une hausse de la demande en pétrole. Reuters

Après la hausse de ces dernières semaines, une bonne nouvelle: le baril de pétrole était en baisse jeudi, à la suite de l'annonce d'une hausse plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis et de la possibilité que l'administration américaine puise dans ses réserves stratégiques pour tempérer les prix. Cette initiative «reflète l'inquiétude croissante de la Maison Blanche quant à une flambée des prix qui pourrait faire dérailler la reprise mondiale», selon une analyste pour qui Washington «vise clairement l'Arabie saoudite et ses partenaires de l'Opep+ en les incitant à mettre davantage de barils sur le marché.»

Retour de la demande

Jeudi à 11h25, le baril de Brent était ainsi en baisse de 1,5% par rapport à la clôture de mercredi, à 79,86 dollars à Londres. À New York, le baril de WTI lâchait 2,14% à 75,77 dollars, alors qu'il flirtait avec la barre des 80 dollars un peu plus de 24 heures auparavant. Mais malgré ces replis de jeudi, les prix sont récemment revenus à des niveaux élevés après avoir touché des plus bas en avril 2020, en plein choc du Covid. Car actuellement, de nombreux pays ont assoupli les mesures de restriction de l'activité liées à la pandémie, ce qui a relancé l'économie et la demande en énergie. «Depuis la fin du home office, les gens conduisent plus souvent et prennent davantage l'avion», illustre Simon Lustenberger, expert en matières premières à la Banque cantonale de Zurich, interrogé par «20 Minuten».

Offre sous tension

Du côté de la production, il y a eu des interruptions dans le Golfe du Mexique en raison d'ouragans et les 23 pays producteurs de pétrole de l'alliance Opep+ n'ont que des projets limités pour répondre à la demande liée à la reprise économique. Ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur production quotidienne de 400'000 barils à partir de novembre, «mais cela ne suffit pas à éliminer le déficit de l'offre sur le marché pétrolier», précise Simon Lustenberger.

Quel impact à la pompe en Suisse?

Dans certaines stations-service de Suisse, le prix du litre a déjà augmenté, par exemple chez BP où la hausse est de 3 centimes, selon une enquête citée par «20 Minuten». Mais pour Simon Lustenberger, la hausse des prix devrait être contenue, car elle n'est jamais aussi importante que sur les marchés des matières premières, vu que les taxes représentent une grande partie du prix à la pompe (lire ci-dessous).

Chauffage plus cher

Le prix des 100 litres de mazout est déjà supérieur de 15 francs à ce qu'il était il y a six semaines, affirme Marco Büchli, chef du département des carburants et du mazout chez le fournisseur Oel-Brack. «Nous avons connu de forts mouvements à la hausse ces dernières semaines», indique-t-il. La future évolution des prix va dépendre de la vigueur de l'hiver: plus il fera froid, plus la demande augmentera. Mais Marco Büchli ne s'attend pas à de nouvelles hausses du fioul domestique. Toutefois, si le baril dépassait les 90 dollars, les prix du fioul pourraient remonter. Le spécialiste estime ainsi que la hausse pour 100 litres serait alors probablement de 10 à 15 francs.

Demande élevée en hiver

Les prix de l'énergie devraient rester élevés cet hiver. Simon Lustenberger s'attend à ce que les choses s'améliorent au printemps avec une offre plus importante et des prix plus bas. «Ensuite, les pays de l'Opep+ produiront à nouveau davantage et la production aux États-Unis se redressera également», ce qui détendra les prix sur les marchés mondiaux.

Voici comment se compose le prix de l'essence Environ trois quarts des carburants consommés en Suisse pour le transport routier, c'est-à-dire l'essence et le diesel, sont importés sous forme de produits finis. Le reste est produit à la raffinerie de Cressier (NE). Le prix de l'essence importée est constitué de trois blocs principaux: les coûts d'approvisionnement sur le marché international du pétrole, y compris le fret jusqu'à la frontière suisse (via le Rhin), les taxes (qui représentent plus de la moitié du prix), et les coûts de distribution, rappelle la faîtière Avenergy.