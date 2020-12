Étude : Quel masque anti-Covid a le meilleur écobilan?

Des chercheurs de l’Empa se sont penchés sur le cycle de vie des masques en tissu ou jetables utilisés pendant la pandémie. Verdict: les masques en tissu sont préférables.

Pour ce premier bilan, les chercheurs ont comparé des masques chirurgicaux jetables avec des masques en tissu en coton. Empa

De nombreux Suisses préoccupés d’environnement se posent la question. Quels masques faut-il privilégier pendant la pandémie de coronavirus? Ceux en tissu en coton lavables, ou les jetables? Des chercheurs du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) se sont penchés de près sur l’impact environnemental de ce produit de masse. Verdict: le masque en coton lavable vingt fois arrive en tête.

Pour ce premier bilan, les chercheurs ont comparé des masques chirurgicaux jetables avec des masques en tissu en coton. «Il s’agit d’une première analyse du cycle de vie simple qui nous a permis d’identifier les facteurs écologiques pertinents», explique Claudia Som, chercheuse qui a coordonné l’étude à l’Empa. «Notre objectif était de créer une base pour optimiser la durabilité dès le stade de la conception du masque», explique-t-elle dans un communiqué.

L’Empa a pris en compte le bilan des gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, la consommation d’eau et l’impact environnemental global de la production, de l’utilisation et de l’élimination des masques. Ceci dans le cadre d’une personne qui utilise les transports publics pour aller travailler tous les jours pendant une semaine et qui fait trois achats. Et qui utilise soit deux masques en tissu par semaine lavés à 60°C après usage et jetés après cinq lavages, soit treize masques chirurgicaux jetables en polypropylène.

Masques en tissu meilleurs…

Résultat: les calculs montrent que les masques en tissu en coton sont plus performants que les masques chirurgicaux en termes de consommation d’énergie et de bilan de gaz à effet de serre. En revanche, le masque chirurgical est plus performant que son homologue en coton en termes de consommation d’eau et d’impact environnemental global. «La raison en est la production non durable et à forte intensité des ressources du coton», explique Roland Hischier, chercheur à l’Empa.

Le lavage des masques en tissu, en revanche, n’a que peu d’importance par rapport à la production. «Cela signifie que l’effet de levier le plus fort se situe dans la durée de vie des masques en tissu, puisque la plus grande partie de l’impact environnemental est causée par la production de ces masques.»

… surtout s’ils sont lavables au moins 20x

Les chercheurs ont analysé en outre les effets de différentes options dans la conception des masques qui pourraient réduire l’impact environnemental. Il a été constaté que la durée de vie des masques en tissu a la plus grande influence. «Si le nombre de lavages est de l’ordre de vingt ou plus, les masques en tissu en coton sont non seulement en tête en termes de consommation d’énergie et de bilan de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d’impact environnemental global», écrit l’Empa.

À l’avenir, les chercheurs veulent aussi étudier l’impact environnemental des masques par les déchets et voir si les masques jetables compostables peuvent être une solution. «Un autre sujet fréquemment discuté est aussi la pollution de l’environnement causée par des masques mal éliminés», note Claudia Som. L’objectif est maintenant de savoir si ces entrées dans l’environnement sont réellement pertinentes et si les masques biocompostables contribuent à réduire la pollution, conclut l’Empa.