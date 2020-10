Quel produit de bain privilégier pour se relaxer au mieux?

La pluie et le froid s’abattent sur n ous . Le soir, en rentrant à la maison, rien de tel que de prendre un bain pour se réchauffer, se relaxer et préparer un sommeil réparateur. L’eau seule a, bien sûr, de nombreuses vertus. On peut néanmoins les renforcer en ajoutant un produit adapté: de l’huile, d u sel, un lait ou de la mousse dont le parfum nous transportera d’aise. Chacun a un effet spécifique. Encore faut-il savoir lequel.

La mousse

L’huile

Le sel

C’est un complément au savon. Il a des propriété s gommant la peau. Le bain est vivifiant surtout si on ne s’y éternise pas. Le sel est indiqué le soir, mais aussi le matin si on a mal dormi , par exemple. C’est un soin boostant pour affronter une froide journée d’automne.

La boule

Le lait

Notre suggestion: Bain Lait et Miel d’Égypte Relaxant Spa of the World The Body Shop