Quel risque à utiliser inutilement les feux antibrouillard?

À l’automne, le brouillard, la brume et les pluies fréquentes incitent les automobilistes à allumer leurs feux de brouillard. La plupart du temps, ce n’est pas nécessaire et ne fait que gêner les autres automobilistes.

L’automne est de retour et avec lui, les automobilistes qui gênent la conduite des autres avec leurs feux de brouillard. La règle ne veut-elle pas qu’on les allume uniquement à partir d’une visibilité réduite à moins de 50 mètres?

La précision concernant les 50 mètres pour les feux arrière de brouillard a été supprimée pour des raisons de simplification. Depuis, l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) autorise l’utilisation des feux de brouillard «si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie». Mais que signifie «considérablement»? En règle générale, il s’agit d’une visibilité inférieure à 200 mètres, soit l’équivalent de quatre poteaux de signalisation hors agglomération. Pour les feux de brouillard arrière, dont la luminosité est très intense, il convient en revanche de continuer à appliquer la règle des 50 mètres. D’ailleurs, lorsque la visibilité est réduite à moins de 50 mètres, on ne devrait plus rouler qu’à 50 km/h.

Hormis lorsque la visibilité est trop bonne, les feux de brouillard sont beaucoup trop souvent utilisés dans ces deux cas en particulier: de jour, ils sont superflus car pratiquement inefficaces. Et le feu antibrouillard arrière reste malheureusement souvent allumé alors que l’on roule en colonne et que d’autres véhicules suivent directement. Il faut alors les éteindre. Petit conseil: si l’on est seul sur la route et que l’on n’est pas sûr de sa visibilité, il faut compter les balises (tous les 50 mètres hors agglomération) ou regarder dans le rétroviseur à quelle distance les feux arrière des véhicules arrivant en sens inverse sont encore visibles.

Contrairement à ce qui se faisait auparavant, l’utilisation des phares antibrouillard n’est plus autorisée sur les routes sinueuses et risque de vous coûter une amende de 40 francs, applicable à toutes les infractions relatives aux phares antibrouillard. Par ailleurs, en journée, les capteurs de l’allumage automatique des phares détectent mal la pluie et surtout le brouillard. En cas de doute, il convient de passer manuellement des feux de jour aux feux de croisement, comme le prescrit la réglementation, sinon les feux arrière restent éteints sur la plupart des véhicules. Si la voiture dispose d’une fonction permettant d’allumer les feux de croisement lorsque les essuie-glaces sont en marche, il faut l’activer.

