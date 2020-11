Il est un nom qui met d’accord Républicains et Démocrates aux États-Unis: Gabriela Hearst. Âgée de 44 ans, la styliste uruguayenne, établie à New York, habille Melania Trump et Jill Biden. La femme du président élu portait une robe en satin émeraude de la créatrice pour assister au premier débat opposant les deux candidats, fin septembre.