Transparence - Quel tarif pour avoir accès aux «secrets» de l’État? Les élus vont en décider

Facturer pour dissuader

Le Conseil national s’est prononcé pour l’idée, mais la Commission du Conseil des États la refuse, et la Chambre haute en débattra lors de la deuxième semaine de la session qui démarre lundi. Les demandes de journalistes et de citoyens pour obtenir des documents sont, dans l’immense majorité des cas, déjà gratuites. Mais certains posent problème et les montants peuvent devenir faramineux. À titre d’exemple, une association s’est vu facturer 16’500 francs pour un rapport de 90 pages, et un média 4000 francs pour une demande «qui a généré 80 heures de travail», détaille un rapport de la Commission du Conseil national.