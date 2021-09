Il y en a pour tous les goûts - Quel vélo électrique me convient?

1 / 6 Les vélos électriques offrent de nombreux avantages et polluent moins l’environnement que les autres moyens de transport. Mais attention, tous les vélos électriques ne se valent pas. Cannondale Les vélos électriques de ville, par exemple, sont parfaits pour la vie urbaine au quotidien. Ampler Les vélos électriques urbains sont conçus pour les terrains plats et les routes pavées – et sont donc équipés en conséquence. Canyon

Ne nous leurrons pas: le moyen le plus durable de se déplacer reste la force musculaire pure. Toutes les mamans ne parviennent toutefois pas à gravir les pentes au guidon d’une bicyclette quand leur progéniture est du voyage. Les vélos électriques représentent donc une solution idéale. Et d’ailleurs pas que pour les mères. Pas étonnant, dès lors, qu’ils fassent fureur depuis la pandémie.

Les e-bikes offrent en effet de nombreux avantages et polluent moins l’environnement que les autres moyens de transport. Mais attention, tous les vélos électriques ne se valent pas. Commençons toutefois par le commencement… Ce terme désigne généralement des pédaliers équipés d’un moteur électrique, qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Si vous ne pédalez pas, le moteur ne se mettra toutefois pas en marche. Ces Pedelecs («Pedal Electric Cycle») sont considérés par la loi comme des bicyclettes, contrairement aux S-Pedelecs, qui offrent une assistance jusqu’à une vitesse de 45 km/h. Sur ces derniers, les sièges pour enfants et les remorques à bagages sont interdits. Cette distinction vous semble claire? Passons maintenant aux différentes catégories, afin que vous trouviez le vélo qui vous convient le mieux.

L’e-bike pour les sportifs

Les vélos électriques cross sont parfaits pour les amateurs de sport et également très polyvalents. Grâce à une forme de cadre qui les rend plus résistants et à des pneus larges, vous pouvez vraiment vous éclater au guidon de ces véhicules tout-terrain. Mais ce n’est pas tout: les dérailleurs et les vitesses facilitent la réalisation des itinéraires de tous les jours comme de ceux parcourus lors de grandes randonnées.

L’e-bike pour les pragmatiques

Êtes-vous un adepte du pragmatisme? Si c’est le cas, les vélos pliables sont faits pour vous. Depuis quelques années, ils ont le vent en poupe, tout particulièrement auprès des pendulaires. Dans les trains, la plupart d’entre eux sont d’ailleurs considérés comme des bagages. En plus, les mécanismes de pliage sont ingénieux et simplifient au maximum la mobilité dite flexible.

L’e-bike pour les casse-cou

Vous aimez prendre le large? Les vélos électriques de trekking sont donc parfaits pour vous, car ils disposent de tout ce dont vous avez besoin pour entamer spontanément un petit périple. Par exemple un porte-bagages robuste, des sacoches où mettre du matériel et des provisions, et une selle confortable pour que les longs trajets ne soient pas un problème. Et grâce à l’assise penchée vers l’avant, votre posture reste bien droite.

L’e-bike pour les citadins

Les vélos électriques prévus pour la ville sont parfaitement adaptés à la vie urbaine au quotidien. Peu importe que vous les utilisiez pour vous rendre à l’école, à la garderie ou à l’épicerie, ils rendent les déplacements agréables. Quant au porte-bagage, il offre une stabilité et un support suffisants pour mettre un siège, des paniers et des sacs. Ces vélos sont conçus pour les terrains plats comme pour les routes pavées – et sont donc équipés en conséquence.

L’e-bike pour les parents

Vous avez besoin d’un «porteur»? Si c’est le cas, nous vous recommandons les vélos cargo disposant d’une assistance à la conduite. Avec eux, ni le démarrage ni les montées ne seront un problème. Que vous optiez pour une caisse de chargement à l’avant ou à l’arrière, le choix est vaste. En outre, ces e-bikes disposent souvent d’espace pour plusieurs batteries. Et si vous voulez faire monter vos enfants à bord, il existe des vélos cargo électriques avec sièges enfants intégrés, voire même avec un toit permettant de protéger les petits.

L’e-bike pour les pros de la compétition