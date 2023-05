Football: Quelle équipe Charles III soutient-il?

En Angleterre, difficile de passer à côté du football. Et ce, peu importe son statut social. Comme dans beaucoup d’autres foyers de l’île, dans l’intimité de Buckingham Palace, ça parle aussi de ballon rond. Si les allégeances envers un club se transmettent généralement de génération en génération, pour les Windsor, ce n’est pas comme ça que cela fonctionne…

On le sait, Elizabeth II supportait West Ham. Ou plutôt, on le supputait. La reine n’avait jamais affiché publiquement ses préférences sportives, maintenant en tous temps une neutralité footballistique en public. Les rumeurs, elles, lui prêtaient un faible pour les «Hammers»…

William, fan d’Aston Villa

Son petit-fils William n’a pour sa part pas adopté le même mode opératoire. Pas question de se cacher. Pas plus tard qu’en mars dernier, le Prince de Galles est allé rendre visite à Aston Villa, son équipe de cœur depuis sa tendre enfance. À Birmingham, William s’est affiché aux côtés d’Unai Emery et de Carla Ward, la coach de l’équipe féminine, où joue la Suissesse Alisha Lehmann.

Et Charles III alors, quelle équipe le fait vibrer? Comme sa mère et comme son fils, son club préféré évolue en bleu clair et grenat puisqu’il s’agit de… Burnley!