AUTORADIO - Quelle est la différence entre le DAB et le DAB+?

La FM tombera bientôt aux oubliettes. La SSR veut débrancher ses émetteurs FM en août 2022 et les radios privées devraient lui emboîter le pas en janvier 2023. À partir de cette date, il sera uniquement possible d’écouter la radio via le DAB+ en voiture. Jean dispose d’un récepteur DAB dans sa voiture. Il souhaite savoir pourquoi il ne peut pas écouter de stations DAB+ sur ce poste.

Question de Jean à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Ma voiture date de 2010. Lorsque je l’ai achetée, j’ai décidé de payer un supplément pour la version dotée d’un grand écran tactile et d’un récepteur DAB. Or il semblerait que le DAB+ soit bientôt la seule norme utilisée en Suisse. Pourquoi le DAB n’est-il pas compatible avec le DAB+? Mon autoradio sera bientôt inutilisable.

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Jean,

Les deux formats numériques DAB et DAB+ se distinguent par le type de données compressées qui sont transmises par les ondes. Le DAB s’appuie sur MPEG-1 et le DAB+ sur MEPG-4. L’avantage du DAB+ par rapport au DAB réside dans sa norme de compression avancée. En d’autres termes, chaque station a besoin de moins de place, si bien qu’il est possible de retransmettre plus de stations ou davantage d’informations supplémentaires.

Il faut toutefois noter que les radios DAB et DAB+ sont également capables de capter des stations FM. Cette considération est importante, car un autoradio doit être en mesure de capter des stations et de recevoir des messages concernant la circulation routière en temps réel à l’étranger, où la FM reste souvent la norme la plus répandue.

Il n’y a généralement aucune mise à jour directe disponible pour les appareils DAB de première génération installés dans les voitures. Il faut les remplacer ou les convertir au DAB+, comme les autoradios encore plus anciens captant uniquement la FM. Il existe désormais de très bons adaptateurs peu onéreux qui coûtent entre 100 et 200 francs. Il faut bien sûr faire installer l’adaptateur, de préférence chez un garagiste de l’UPSA, pour profiter d’une solution véritablement professionnelle et éviter les fils encombrants.

Ces adaptateurs peuvent transmettre le signal DAB+ des stations de deux manières: soit par radio sur un canal FM «artificiel», votre appareil «comprenant» en effet ce signal FM, soit via l’entrée audio ou la prise USB de l’autoradio. En fonction du système et à l’aide d’un répartiteur d’antenne, vous pouvez même utiliser votre antenne existante pour la réception. Une antenne supplémentaire discrète est toutefois souvent posée sur le pare-brise. Il s’agit là de la solution la plus simple et la moins chère.

Pour finir, personne ne sait vraiment si les émetteurs FM seront désactivés aussi rapidement que prévu. La pression politique visant à laisser les émetteurs FM en fonction pendant un certain temps encore s’accroît. Plus de la moitié des voitures suisses sont en effet toujours équipées de radios FM uniquement. Et ces automobilistes ont eux aussi besoin de messages en temps réel sur la circulation.

Bonne route!

