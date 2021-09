Un approvisionnement propre - Quelle est la part de l’électricité «verte» là où vous vivez?

«Paysage de l’électricité Suisse»

L’outil en ligne «Paysage de l’électricité Suisse» a été initié en 2017 par le WWF et mis en œuvre en collaboration avec MyNewEnergy et SuisseEnergie. Pour les années 2020 à 2022, la notation a été modifiée. Désormais, seuls les fournisseurs d’énergie dont le mix électrique est majoritairement composé d’électricité solaire, éolienne et de biomasse recevront une note verte. Le «Paysage de l’électricité suisse» a pour but de rendre la qualité de l’électricité tangible pour les consommateurs et de les sensibiliser aux sources renouvelables.