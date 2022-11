Adolescente tuée en France: les camarades de Vanesa sont traumatisés

Adolescente tuée en France : «Quelle est la part d’humanité de ce monstre?»

Le corps de Vanesa, enlevée, violée et tuée vendredi, va être rapatrié en Espagne. Dans l’école que la jeune fille de 14 ans fréquentait, ses camarades et leurs parents sont traumatisés.

Interpellé le soir même, le suspect est très rapidement passé aux aveux. Il a été mis en examen et écroué dimanche pour viol et meurtre. Le trentenaire a expliqué en garde à vue avoir passé la matinée dans sa voiture, en fumant du cannabis, près du collège. Cet intérimaire vivait à Marmande avec sa compagne, mère d’un enfant de 5 ans, et ils venaient d’avoir un bébé ensemble. Poursuivi et condamné pour des faits d’agression sexuelle sur mineur alors qu’il avait 15 ans, il n’était pas inscrit au fichier des délinquants sexuels.