VOITURES DIESEL: Quelle part de bio pour mon moteur?

J’avais accidentellement commencé à remplir le réservoir de ma petite voiture diesel avec du biodiesel à 10%. Le réservoir était déjà plein d’un bon quart quand j’ai remarqué mon erreur. J’ai rempli le reste du réservoir avec du diesel classique. Il y avait donc à peu près 2,5% de biocarburant dans le réservoir. Cela suffit-il pour poser un problème au moteur?

Réponse de Markus Peter de l'UPSA*

Voilà un sujet passionnant, auquel il est difficile de répondre par oui ou par non. Cela s’explique notamment par le fait que le diesel traditionnel peut déjà contenir une certaine proportion de biodiesel. Cette part n’excède toutefois pas 7% et n’a pas à être déclarée en Suisse. En conséquence, le diesel classique peut contenir entre 0 et 7% de biodiesel. Jusqu’à 7%, le biodiesel ne pose aucun problème technique pour les moteurs diesel courants.

À l’étranger aussi, le diesel «normal» peut contenir jusqu’à 7% de biodiesel. La désignation «B7», qui y est couramment utilisée et qui figure dans un rectangle sur le pistolet de la pompe, signifie que le carburant diesel acheté contient jusqu’à 7% de biodiesel. De même pour le biodiesel à 10% que vous avez utilisé en premier et qui était signalé par la mention B10: ce pourcentage doit être considéré comme la proportion maximale possible de biodiesel. Détail intéressant: certains des carburants diesel haut de gamme, dénommés par exemple «Ultimate», ne contiennent pas de biodiesel, mais sont néanmoins qualifiés de B7 et non de B0 à cause de la norme.

Ainsi, on ne sait donc pas combien de carburant bio l’on reçoit quand on fait le plein avec une qualité de diesel standard, ce qui explique que votre calcul ne fonctionne pas tout à fait en cas d’erreur de remplissage. Si vous avez rempli un quart de votre réservoir avec du biodiesel B10 qui contient effectivement10% de biodiesel et les trois autres quarts avec du diesel normal (B7), qui a une teneur maximale possible en biodiesel de 7%, la teneur totale de votre plein en biocarburant est alors de 7,75%. Toutefois, si la teneur effective en bio n’est que de 9% pour le diesel B10 et de 3% pour le diesel B7 normal, la teneur en biocarburant de votre plein n’est que de 4,5%.

Dans le pire des cas, qui est peu réaliste, vous auriez donc roulé avec 7,75% de biodiesel dans le réservoir. Bien que ce chiffre soit légèrement supérieur à l’autorisation de 7% du constructeur automobile, le risque d’endommager le moteur est limité, puisqu’il est peu probable d’être tombé précisément à la fois sur un diesel standard avec une proportion maximale de 7% de bio et sur du B10 avec une proportion réelle de 10% de bio. Mais cela ne peut évidemment pas être exclu à 100%, à moins que vous n’ayez fait le plein avec l’un des carburants diesel haut de gamme susmentionnés, lesquels ne contiennent pas de bio.

Pour compliquer encore un peu plus les choses, il existe également différents produits au sein des biocarburants. Ainsi, selon la source des substances utilisées pour le biodiesel, on utilise les dénominations générales EMAG (ester méthylique d’acide gras) ou des dénominations plus spécifiques telles qu’EMC (ester méthylique de colza). Une autre appellation et qualité est le HVO (huile végétale hydrotraitée). Toutefois, le carburant n’est «bio» que s’il n’est pas fabriqué au détriment de la production alimentaire, c’est-à-dire qu’il est produit à partir de résidus et de déchets. En Suisse du moins, cela est un critère pour l’autorisation de mise sur le marché du biodiesel.

En conséquence, tout dépend aussi du type de biodiesel mélangé aux deux produits diesel achetés (un quart de B10 et trois quarts de B7). Dans le meilleur des cas, mais le moins probable, c’était du HVO. Comme le HVO est très semblable au diesel fossile, des proportions de mélange allant jusqu’à 50% sont considérés comme non problématiques.

C’est plus délicat avec l’EMAG: ce type de biodiesel a la particularité, à des concentrations supérieures à 7%, d’attaquer les matières plastiques utilisées dans les conduites et les joints. Par conséquent, pour utiliser des proportions plus élevées de biodiesel EMAG, il faut utiliser d’autres matériaux, généralement plus chers. En outre, la température d’ébullition plus élevée du biodiesel par rapport au diesel normal peut représenter un défi pour un véhicule, pouvant entraîner des températures de combustion plus élevées et/ou une dilution de l’huile et donc une réduction des propriétés lubrifiantes.

