ASTROLOGIE ET FENG SHUI Quelle plante correspond à votre signe astrologique?

Selon les principes du feng shui et de l’astrologie, certaines plantes peuvent faire ressortir les aspects positifs de votre personnalité. Nous allons vous dévoiler lesquelles.

Il paraît qu’en combinant feng shui et astrologie, il est possible de trouver la plante parfaite pour votre intérieur.

Le feng shui et l’astrologie sont deux principes controversés. Certains pensent que les deux sont absurdes, étant privés de fondement scientifique, d’autres basent leur vie sur les astres et la philosophie chinoise de l’harmonie. Selon l’experte en feng shui Clara Leung, les signes du zodiaque et le feng shui sont parfaitement compatibles, en particulier lorsqu’il s’agit de plantes.