Actualisé 19.05.2020 à 16:12

GUIDE AUTO «20 MINUTES»

Quelle technologie de propulsion choisir?

Alfred est à la recherche de moyens lui permettant de comparer les différentes technologies de propulsion. Il s’intéresse tout particulièrement au GNC (gaz naturel et biogaz).

de Markus Peter

Alfred souhaite comparer les différents types de motorisation actuellement disponibles.

Question d’Alfred à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Je cherche un tableau de comparaison des carburants qui montre non seulement la consommation et la disponibilité des carburants, mais aussi des aspects tels que les taxes, les zones environnementales (à l’étranger), la fiabilité et la sécurité. Les tableaux disponibles détaillent uniquement les véhicules à essence, diesel, électriques et les diverses solutions hybrides. Il manque toujours les véhicules à gaz: GNC, biogaz et hydrogène. Une voiture GNC serait pourtant très intéressante puisqu’elle roule aussi à l’essence quand il n’y a pas de station-service GNC à proximité. De plus, le plein de ces véhicules est aussi rapide que celui d’une voiture essence ou diesel.

Réponse de Markus Peter de l’UPSA:

Cher Alfred,

Vous êtes manifestement déjà bien avancé dans votre recherche concernant les véhicules à essence, diesel, électriques et hybrides. Nous avons abordé il y a quelques semaines la question des modèles à hydrogène et de leurs stations-service. Vous trouverez ma réponse en suivant ce lien: https://www.20min.ch/fr/story/lhydrogene-est-il-le-carburant-du-futur-368371897015.

Le site Internet du TCS donne un bon aperçu des zones environnementales. (https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/reglementations-vehicule/zones-environnementales-europe.php)

Et cette page Internet expose les avantages financiers des véhicules efficaces: https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/efficacite/etiquette-energie/etiquette-energie-pour-les-voitures-de-tourisme/avantages-financiers-pour-les-vehicules-efficaces.html.

Enfin, vous trouverez ici des indications sur les frais d’exploitation et les impôts: https://www.verbrauchskatalog.ch/fr/.

Ne reste plus que le GNC... Je vous l’accorde, les véhicules GNC sont intéressants, aussi bien du point de vue écologique qu’économique. Un véhicule GNC émet au minimum 15% de CO 2 de moins qu’une voiture à essence ou diesel. En 2019, le GNC suisse contenait en moyenne 22,4% de biogaz (produit en Suisse), ce qui améliore encore son bilan carbone. Le GNC bénéficie aussi, pour cette raison, de réductions sur les impôts sur les huiles minérales et revient donc meilleur marché que l’essence et le diesel.

Si l’écologie vous tient plus à cœur que l’économie, vous pouvez même faire le plein de biogaz à 100% dans la plupart des 150 stations-service de Suisse. Vous roulerez ainsi avec un bilan carbone pratiquement neutre. Une étude du cabinet de conseil PA Consulting parue en 2017 parvient à la conclusion qu’un véhicule GNC roulant au biogaz s’en tire aussi bien qu’un véhicule électrique chargé au courant renouvelable en matière d’émissions de CO 2 well to wheel («du puits à la roue»). Ces concepts de motorisation émettent tous deux 5 grammes de CO 2 par kilomètre. D’un point de vue écologique, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, telles que le soleil, le vent, l’eau et la biomasse, est donc plus importante que le choix du moteur.

L’UPSA est l’association des garagistes suisses. Quelque 4000 entreprises comptant 39'000 collaborateurs au total (dont 9000 jeunes en formation initiale et continue) veillent à ce que nous puissions circuler de manière fiable, sûre et éco-efficiente. L’équipe d’experts qui répond à vos questions est composée de: Markus Aegerter (Commerce et Prestations), Olivier Maeder (Formation), Markus Peter (Technique et Environnement) et la juriste de l’UPSA, Olivia Solari (Droit).

Je vous conseille de jeter un coup d’œil à la page Internet suivante, consacrée à la mobilité plus respectueuse de l’environnement: gnc-mobilité.ch. Vous y trouverez un bon aperçu des différentes technologies ainsi que de leurs avantages et inconvénients. Le calculateur de CO 2 proposé sur le site vous intéressera certainement: il permet de comparer les valeurs de consommation et les émissions de CO 2 de l’essence, du diesel et du GNC. (https://www.cng-mobility.ch/fr/reduisez-vos-emissions-de-co2-grace-au-gnc/)