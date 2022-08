Quelle tenue de sport de Jane Fonda est votre préférée?

Connue pour ses vidéos d’aérobics dans lequelles elle portait des tenues de fitness colorées, Jane Fonda troque les couleurs flashy pour des pièces monogrammées noires. Votez en fin d’article pour votre look préféré.

Jane Fonda en 2022

Elle porte un legging et une brassière noirs et blancs de la collection H&M, qui comprend aussi des pièces dans des couleurs pastel et unies, toute en sobriété.