pancakes, banana bread, pain - Quelles ont été les recettes privilégiées durant le confinement?

Vous avez fait du banana bread pendant le premier confinement? Votre cas n’est pas unique! Google a enregistré un pic de recherches de recettes sucrées et réconfortantes, au printemps 2020. Les recettes de desserts, de pâtisseries et de pain ont eu la faveur.

Des chercheuses et des chercheurs de l’EPFL, de l’Université de Fribourg et de Microsoft Research ont analysé les recherches effectuées sur Google, dans 18 pays à travers le monde dont la Suisse. Publiée le 1er mars dans la revue scientifique «Nature Communications», cette étude montre une augmentation globale de la consommation d’aliments riches en calories pendant la pandémie de Covid-19.

Des desserts et du pain

Avec une baisse des sorties au restaurant, les gens ont davantage cuisiné . Grâce à l’outil Google Trends, qui traque les tendances du moteur de recherche, l’étude liste les termes les plus recherchés: pancakes, poudre à lever, pain, levure, cookies, brownies, cake au chocolat, biscuits et pâtes fraîches.

«Nous avons observé une augmentation globale de notre intérêt pour la nourriture, alors que notre mobilité était considérablement réduite et que nous commencions à passer plus de temps à notre domicile. Nous avons également constaté que cette augmentation était plus importante pour les aliments à base de glucides comme les pâtisseries, les tartes, les pains et le banana cake», précise Kristina Gligorić, doctorante de la faculté Informatique et Communications de l’EPFL et principale autrice de l’étude.