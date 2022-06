Canton de Zurich : «Qu’elles soient encore en vie, c’est tout simplement de la chance»

Un Kosovar de 22 ans a été condamné par le tribunal de district de Dietikon (ZH) à 46 mois de prison ferme et à une expulsion de sept ans pour un grave accident de la circulation.

Les faits remontent à octobre 2019 : au volant de sa BMW, l’accusé avait percuté la Ford d’une mère et de sa fille de 4 ans. Toutes les deux avaient été grièvement blessées. La mère avait été victime d’un traumatisme crânien, d’une défaillance des nerfs du bras droit et de diverses fractures. Un polytraumatisme avait été diagnostiqué chez sa fille: fissure osseuse à la tête, fractures de la deuxième vertèbre cervicale, des vertèbres thoraciques, des côtes et du sternum, ligaments déchirés, hématomes aux méninges, déchirure du foie et contusions pulmonaires. La fillette garde encore des séquelles ( voir encadré).