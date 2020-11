Gymnase Provence à Lausanne «Quelles sont les conditions pour qu’une classe soit mise en quarantaine?»

La semaine dernière, six cas positifs de Covid ont été déclarés dans une classe de 22 étudiants. Ces derniers demandent la fermeture de leur classe et la mise en place de l’enseignement à distance. Mais les autorités ne sont pas de cet avis.

Samedi dernier, un sixième cas de Covid a été déclaré dans une classe de 22 étudiants du Gymnase Provence. Plus de la moitié de l’effectif manque à l’appel. Keystone/Laurent Gilliéron

En pleine deuxième vague de coronavirus, le Gymnase Provence à Lausanne fait face à un cas des plus extrêmes. Une classe de 2e année accumule les cas positifs depuis une dizaine de jours. Les étudiants s’insurgent du «manque de mesures de protection» sanitaire au sein de leur classe. «Mercredi dernier, sur 22 étudiants, 4 personnes positives étaient en isolement et 8 autres ne sont pas venus aux cours. Ces derniers étaient en quarantaine ou à risque, ou avaient peur de contracter le Covid-19 dans les locaux», explique Arthur*, lui-même en isolement depuis quelques jours. «Samedi dernier, le compteur s’élevait à 6 personnes testées positives», calcule l’étudiant lausannois, qui communique avec ses camarades par WhatsApp.

La classe est toujours ouverte

Avec quelques autres membres de la classe, il a écrit à l ’O ffice du médecin cantonal pour en savoir plus et dénoncer le manque de réactivité de l’établissement dans lequel il étudie. «Les gens sont obligés de venir, donc le virus circule toujours. Alors, quelles sont les conditions pour qu’une classe ferme?» lance le gymnasien.

Compte tenu des strictes mesures de sécurité en vigueur – port du masque, aération des salles, respect des gestes barrière, lavage des mains –, le médecin cantonal procède au cas par cas. «Lorsqu’un cas Covid est détecté dans une classe de secondaire II (ndlr: postobligatoire), l’Office du médecin cantonal évalue la situation et mène une enquête pour déterminer si la contamination a un lien avec le gymnase et le fait de fréquenter la classe. Si ce n’est pas le cas, le principe qui prévaut est d’isoler le ou les élèves positifs et d’accueillir en classe les élèves négatifs», explique Éric Masserey, médecin cantonal adjoint. C’est visiblement ce qui se passe au Gymnase Provence. Mais, faute d’informations concordantes sur le cas en question, Éric Masserey indique ne pouvoir répondre que de manière générale.

Vu la situation qui n’a cessé d’empirer ces derniers jours, Arthur et sa camarade Jennifer* restent persuadés que «le virus s’est transmis dans la classe». L’étudiante constate à son tour: «Deux camarades ont mangé avec les mêmes couverts il y a plus de dix jours. Certes, ils n’auraient pas dû. Mais je n’étais pas à leur table ce jour-là et je mange rarement avec eux. Pourtant, je suis positive aussi…»

Privés d’enseignement à distance

Ce taux d’absentéisme demeure très élevé, compte tenu de l’effectif total. «Si plus de la moitié de la classe ne peut suivre les cours en présentiel, pourquoi ne pas passer à l’enseignement à distance, puisque le gymnase en a les moyens?» questionne encore Arthur. Et Jennifer, aussi en isolement, d’ajouter: «Les absents doivent écrire aux profs pour savoir ce qu’il se dit dans leurs cours, ce n’est pratique ni pour eux ni pour nous.»

Les directives pour le secondaire II sont claires: les enseignements à distance ne sont délivrés que si toute la classe est placée en quarantaine. Pour le moment, «les élèves s’informent auprès de leurs enseignants et camarades des cours à rattraper et des devoirs à faire. En cas d’isolement, le travail manqué est rattrapé lorsque l’élève peut à nouveau suivre les cours, comme en cas de maladie ordinaire», précise Suzanne Peters. La directrice générale adjointe de la Direction générale de l’enseignement postobligatoire estime que cette mesure est suffisante, sachant que les quarantaines individuelles ne durent a priori pas plus de dix jours.

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) rappelle que l’enseignement en classe constitue la forme la plus souhaitable de transmission des savoirs, notamment en termes d’égalité de traitement et de qualité de la relation pédagogique. C’est pourquoi les cours en présentiel sont, de manière générale, privilégiés. Mais si toute le classe venait à être mise en quarantaine, l’enseignement à distance devrait alors débuter au plus tard 48 heures après l’annonce. Suzanne Peters et Éric Masserey assurent que, dans le canton, aucune classe de l’enseignement obligatoire ou postobligatoire n’est actuellement en quarantaine.